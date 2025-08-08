Sábado – Pense por si

08 de agosto de 2025 às 16:51

Rússia divulga imagens do sismo de 8,8 que atingiu o norte do país

Um vídeo divulgado pela administração regional no Extremo Oriente da Rússia esta quinta-feira mostra o impacto do forte sismo de 8,8 e do tsunami que se seguiu, que atingiram a região na semana passada.

