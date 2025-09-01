Detido suspeito de matar ex-presidente do parlamento ucraniano

Identidade do suspeito permanece desconhecida. Sabe-se apenas que no momento do ataque estaria disfarçado de estafeta.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou no domingo (31) a detenção do suspeito do assassinado do ex-presidente do parlamento, Andriy Parubiy, que ocorreu no sábado.



Zelensky anuncia detenção de suspeito do assassinato de Andriy Parubiy AP Photo/Efrem Lukatsky

Nas redes sociais, o líder ucraniano escreveu: "O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, e o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vasyl Maliuk, acabam de relatar a detenção de um suspeito pelo assassinato de Andriy Parubiy."

Minister of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko and Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk have just reported the apprehension of a suspect in the murder of Andriy Parubiy. The necessary investigative actions are ongoing. I have instructed that the available… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 31, 2025

Segundo Zelensky, "as medidas investigativas necessárias estão em andamento", e já foram dadas "instruções para que as informações disponíveis sejam divulgadas ao público".

"Conversei com o procurador-geral Ruslan Kravchenko. Ele informou-me sobre os próximos passos processuais em relação ao suspeito do assassinato de Andriy Parubiy. O suspeito prestou um depoimento inicial", escreveu numa outra publicação.

I spoke with Prosecutor General Ruslan Kravchenko. He reported on the next procedural steps regarding the suspect in the murder of Andriy Parubiy. The suspect has given an initial testimony. Urgent investigative actions are currently underway to establish all the circumstances of… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 31, 2025

Para já ainda é desconhecida a identidade do suspeito e a motivação por detrás do assassinato. Sabe-se apenas, de acordo com o jornal Kyiv Independent, que o suspeito estaria disfarçado de estafeta no momento em que levou a cabo o ataque.

O presidente ucraniano entretanto também já agredeceu às autoridades, "que estão a trabalhar 24 horas por dia". "Toda a equipa de aplicação da lei e os procuradores estão a trabalhar24 horas por dia. Agradeço a todos os envolvidos neste trabalho. A Polícia Nacional e o Ministério Público, o Serviço de Segurança da Ucrânia– todos estão a agir da forma mais eficiente possível. Obrigado!"

Andriy Parubiy serviu como presidente do parlamento ucraniano entre 2016 e 2019 e teve um papel importante na Revolução EuroMaidan, de 2014. Em 2004 chegou até a estar envolvido na chamada "Revolução laranja" de 2004. Morreu agora aos 54 anos, num ataque ao qual a Ucrânia atribuiu a culpa à Rússia.

Leia Também Deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia morto a tiro em Lviv