Sábado – Pense por si

Ucrânia

Seguir tema: Ucrânia

Detido suspeito de matar ex-presidente do parlamento ucraniano

Luana Augusto
Luana Augusto 08:10
Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
As mais lidas

Identidade do suspeito permanece desconhecida. Sabe-se apenas que no momento do ataque estaria disfarçado de estafeta.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou no domingo (31) a detenção do suspeito do , Andriy Parubiy, que ocorreu no sábado. 

Zelensky anuncia detenção de suspeito do assassinato de Andriy Parubiy
Zelensky anuncia detenção de suspeito do assassinato de Andriy Parubiy AP Photo/Efrem Lukatsky

Nas redes sociais, o líder ucraniano escreveu: "O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, e o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, Vasyl Maliuk, acabam de relatar a detenção de um suspeito pelo assassinato de Andriy Parubiy."

Segundo Zelensky, "as medidas investigativas necessárias estão em andamento", e já foram dadas "instruções para que as informações disponíveis sejam divulgadas ao público".

"Conversei com o procurador-geral Ruslan Kravchenko. Ele informou-me sobre os próximos passos processuais em relação ao suspeito do assassinato de Andriy Parubiy. O suspeito prestou um depoimento inicial", escreveu numa outra publicação.

Para já ainda é desconhecida a identidade do suspeito e a motivação por detrás do assassinato. Sabe-se apenas, de acordo com o jornal Kyiv Independent, que o suspeito estaria disfarçado de estafeta no momento em que levou a cabo o ataque.

O presidente ucraniano entretanto também já agredeceu às autoridades, "que estão a trabalhar 24 horas por dia". "Toda a equipa de aplicação da lei e os procuradores estão a trabalhar24 horas por dia. Agradeço a todos os envolvidos neste trabalho. A Polícia Nacional e o Ministério Público, o Serviço de Segurança da Ucrânia– todos estão a agir da forma mais eficiente possível. Obrigado!"

Andriy Parubiy serviu como presidente do parlamento ucraniano entre 2016 e 2019 e teve um papel importante na Revolução EuroMaidan, de 2014. Em 2004 chegou até a estar envolvido na chamada "Revolução laranja" de 2004. Morreu agora aos 54 anos, num ataque ao qual a Ucrânia atribuiu a culpa à Rússia.

Deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia morto a tiro em Lviv
Leia Também

Deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia morto a tiro em Lviv

Tópicos Parlamento Revoluções Detenção Ucrânia Andriy Parubiy Serviço de Segurança da Ucrânia Rússia Kiev Ihor Klymenko Ruslan Kravchenko
Investigação
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Insustentável silêncio

Na Europa, a cobertura mediática tende a diluir a emergência climática em notícias episódicas: uma onda de calor aqui, uma cheia ali, registando factos imediatos, sem aprofundar as causas, ou apresentar soluções.

Menu shortcuts

Detido suspeito de matar ex-presidente do parlamento ucraniano