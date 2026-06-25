Papa Leão XIV doa €100 mil para apoiar vítimas de sismo na Venezuela

Dois sismos na Venezuela provocaram a morte de mais de 188 mortos. Portugal será um dos países a enviar ajuda para o país.

O Papa Leão XIV destinou esta quinta-feira 100 mil euros para apoiar as vítimas dos dois sismos que afetaram a Venezuela na noite de quarta-feira, informou o próprio site de notícias do Vaticano.



O Papa Leão XIV EPA

"Será dada atenção constante às necessidades do povo venezuelano, que serão atendidas nos próximos dias, conforme orientação da Igreja local", lê-se.

Dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram na quarta-feira a Venezuela, deixando mais de 188 mortos e 1.520 feridos, além de milhares de desaparecidos.

Entre as vítimas mortais estarão duas lusodescendentes com ligações à Madeira, segundo o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, além de uma portuguesa, cuja morte já havia sido anunciada pelo Governo português. Ao todo, encontravam-se desaparecidos cinco portugueses.

É, no entanto, expectável que o número de vítimas mortais aumente com o passar do tempo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos aponta até mesmo para o registo de 10 mil mortes na sequência deste incidente. O mesmo serviço sublinha que existe ainda a probabilidade de ocorrer um outro tremor de magnitude 5,0 ou superior nas próximas semanas.

A carregar o vídeo ... Imagens aéreas revelam dimensão da destruição deixada pelos sismos que atingiram a Venezuela

Os sismos deixaram a àrea sem energia elétrica e muitas pessoas tiveram de passar a noite nas ruas à procura de sobreviventes debaixo dos escombros. Imagens mostram até vários prédios a desabar. Enquanto isso, aeroportos e linhas de metro tiveram as suas operações interrompidas. O cenário de caos levou o governo local a decretar estado de emergência.

Portugal entretanto já anunciou que vai enviar 50 pessoas para auxiliar nas operações de resgate. A equipa junta-se assim a tantas outras de outros países, como é o caso de França que vai enviar "uma equipa de 85 socorristas especializados em operações de resgate e limpeza", segundo informou o presidente Emmanuel Macron na rede social X.

Também os Países Baixos e a Suíça vão enviar equipas de socorro. Já a Alemanha diz estar pronta para disponibilizar até seis aeronaves para transportar pessoal para a Venezuela.