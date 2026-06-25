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25 de junho de 2026 às 18:45

Imagens aéreas revelam dimensão da destruição deixada pelos sismos que atingiram a Venezuela

Vídeo mostra o cenário deixado pelos fortes sismos que abalaram a Venezuela, esta quarta-feira, em La Guaira, uma das zonas mais afetadas, no norte do país. Vários edifícios ficaram destruídos e muitas zonas continuam a ser avaliadas pelas equipas de emergência.

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