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Vida

Maria dos Anjos era cuidadora e passou a ser ela a precisar de cuidados. As filhas gémeas nunca largam a mãe

Lucília Galha
Lucília Galha 08:00
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Recebeu o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica dois dias antes de entregar a tese de doutoramento. Era enfermeira e dedicava-se a cuidar dos outros. Hoje, já não consegue falar, andar, comer ou respirar sozinha - são as filhas que cuidam dela a tempo inteiro. O diagnóstico mudou tudo, mas não lhes retirou a felicidade, garantem. Este domingo, 21 de junho, assinala-se o Dia Mundial desta terrível doença.

Há um contraste que impressiona, mas é só à primeira vista. Numa janela do computador de uma conversa Zoom, Maria dos Anjos aparece sentada na sua cadeira de rodas, a sorrir. Ao lado está Filipa, uma das suas filhas gémeas; Rita, a outra filha, surge numa outra janela (está numa conferência quando a conversa com a SÁBADO decorre). A matriarca já não consegue falar, andar, comer ou respirar sozinha. Mas mantém-se lúcida e consciente do seu estado – e mexe o dedo indicador da mão esquerda para dizer sim e o pé, também esquerdo, para dizer não.

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