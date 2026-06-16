Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

ALIMENTAÇÃO. A MAIORIA DOS VEGETARIANOS DESISTE

Vegans que voltam à carne

Susana Lúcio
Susana Lúcio 16 de junho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Manter uma dieta restrita a vegetais, leguminosas, sementes e frutos secos pode ser desafiante. Há quem desista por questões de saúde.

Michelle Bond seguiu uma dieta vegetariana durante 13 anos, até que começou a sentir um mal-estar abdominal que a incomodava. “Para ficar saciada, ingeria muitos cereais integrais e leguminosas – grão, feijão, arroz integral, por exemplo – e ficava muito inchada”, conta à SÁBADO a naturopata brasileira. Depois do almoço, chegava mesmo a ter que desapertar a roupa para se sentir confortável.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos vegetariano carnes carne Alimentos Michelle Bond Rita Andrade Alexandre Azevedo Faunalytics The Green Portugal Polónia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Vegans que voltam à carne