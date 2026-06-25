Governo confirma morte de português na Venezuela

Vítima era do sexo masculino e foi encontrada debaixo dos escombros.

O Governo português confirmou esta quinta-feira "a primeira morte de um cidadão português" na sequência dos dois sismos que se registaram durante a noite de quarta-feira na Venezuela.



Equipas de resgate procuram sobreviventes nos escombros após dois sismos terem abalado a Venezuela Foto AP/Ariana Cubillos

"A vítima é do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por falecer a caminho do hospital", esclareceu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa publicação na rede social X.

O Governo português aproveitou ainda para apresentar as "sentidas condolências à família" e "solidariedade às autoridades e ao povo venezuelano".

O MNE confirma a primeira morte de um cidadão português na sequência dos sismos na Venezuela.



A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por falecer a caminho do hospital.



Neste momento de dor, Portugal apresenta sentidas condolências à família… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) June 25, 2026

Dois sismos de magnitude 7,5 e 7,2 na escala de Richter foram sentidos na noite de quarta-feira na Venezuela, com 32 segundos de intervalo. O cenário provocou a morte de pelo menos 164 pessoas e cerca de mil feridos, segundo os mais recentes números. No entanto, com o passar do tempo é expectável que o número de vítimas ascenda aos milhares. Os Estados Unidos aponta até mesmo para mais de 10 mil mortos na sequência deste incidente.

Em atualização.