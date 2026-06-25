O que fazer em caso de sismo? Saiba como a preparação pode minimizar os danos

Adotar medidas preventivas pode evitar danos gravosos em caso de sismo. Conhecer as características dos edifícios, fixar objetos pesados e ter um kit de emergência podem ajudar no momento da evacuação.

Na tarde de quarta-feira, dia 24, a Venezuela foi surpreendida com dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5, com um intervalo de apenas 40 segundos, que causaram pelo menos 164 mortos. Embora não seja possível prever quando um sismo vai acontecer, há cuidados a ter preventivamente para minimizar os danos e reforçar a segurança.



Sismo na Venezuela Foto AP/Ariana Cubillos

1 Antes: como reduzir os estragos de um sismo?

Criar um plano de emergência familiar

Um plano de emergência pode ajudar a controlar acidentes resultantes de um sismo. Para o elaborar, deve estudar o edifício onde mora, de modo a conhecer a que riscos está sujeito. É importante saber onde se encontram os sistemas de água, gás e eletricidade, e saber como os desligar. Ter um extintor em casa e saber utilizá-lo também é essencial.

Fora de casa, deve ter um ponto de encontro seguro para onde se deslocar e onde toda a família se pode reunir, caso não estejam juntos no momento da evacuação.

Fixar objetos que podem cair

Em caso de terramoto, os objetos que tem em casa podem tornar-se perigosos devido ao risco de queda. Por isso, todos os móveis, armários e estantes devem estar presos à parede, ao chão ou ao teto. Os objetos mais pesados devem ficar armazenados no chão ou em prateleiras mais baixas e com fita antiderrapante.

É de evitar fixar estruturas pesadas em cima de locais de abrigo, como espelhos por cima de uma cama ou sofá. Estes equipamentos não devem, ainda, estar perto de janelas.

Os corredores devem estar livres, desimpedidos de móveis que dificultem a passagem em caso de evacuação.

Identificar os locais mais seguros e os mais perigosos de casa

Os locais mais seguros ficam normalmente nos cantos de paredes-mestras e junto a mobília robusta e de grandes dimensões. Já os mais perigosos ficam perto de janelas, espelhos, candeeiros, móveis e outros objetos frágeis ou que não se encontrem fixos.

Preparar um kit de emergência

Ter um kit de emergência preparado com bens essenciais pode facilitar numa emergência. Deve ser constituído por água, alimentos não perecíveis (como enlatados), rádio a pilhas, lanterna, pilhas, kit de primeiros socorros, medicamentos essenciais, apito, cópia dos documentos de identificação e algum dinheiro físico.

2 Durante o sismo: baixar, proteger e aguardar

Em caso de sismo, é importante manter a calma, seguir os protocolos de segurança e proteger-se a si primeiro. Em espaços fechados, procure o local seguro mais próximo, onde deverá baixar-se, proteger a cabeça e aguardar que o abalo termine.

Depois, corte a eletricidade, a água e o gás, de modo a evitar curtos-circuitos, fugas de água ou de gás. Se possível, ir buscar o kit de emergência e o extintor. Se for seguro, pode sair para a rua, mas sem correr e sem usar o elevador.

Caso se encontre num local fechado, mas público, como uma escola ou um hospital, deve seguir as instruções dos profissionais no local.

Em espaços exteriores, é importante afastar-se de edifícios e procurar um espaço aberto, longe do mar e de cursos de água, como um parque. Depois, deve aguardar que o abalo termine.

Se estiver a conduzir, pare o carro longe de edifícios, muros, postes de eletricidade e taludes, e permaneça dentro da viatura.

3 O que não fazer?

Usar dispositivos eletrónicos, pois podem gerar um incêndio.

Recorrer a elevadores, porque podem ficar presos.

Utilizar o telemóvel além do estritamente necessário (como chamadas de emergências).

Acender qualquer tipo de chama, nem para fumar.

Envolver-se em operações de salvamento sozinho.

Conduzir um carro ou vaguear pelas ruas para observar, porque pode bloquear a passagem de veículos de emergência.