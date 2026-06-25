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Especialista explica sismos na Venezuela e avisa: "Pode haver mais réplicas"

Marta Rodrigues 16:24
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O geofísico Luís Matias esclarece que o risco se estende por toda a rutura da placa tecnónica e não apenas na zona do epicentro, ainda que as réplicas possam ter menor intensidade.

Dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, foram registados na Venezuela, por volta das 23h00 de Lisboa esta quarta-feira, com apenas 40 segundos de intervalo. Em causa, o movimento das placas tectónicas das Caraíbas, a norte, e da América do Sul. Até ao momento, há indicação de 164 mortos e 971 feridos, números que podem aumentar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a morte de um português e o desaparecimento de outros cinco.  

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Tópicos Sismos Sismo Venezuela Luis Matias Ministério dos Negócios Estrangeiros Caracas Delcy Rodríguez
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