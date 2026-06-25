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25 de junho de 2026 às 17:30

“Só quero saber onde está o meu filho”: mãe desesperada procura menino de oito anos desaparecido após sismos na Venezuela

Milhares de pessoas continuam a tentar encontrar familiares entre os escombros depois dos fortes sismos que atingiram a Venezuela, esta quarta-feira. Em La Guaira, Dayana Delgado aguarda por respostas enquanto procura o filho de oito anos, que continua desaparecido.

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