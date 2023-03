Lukashenko diz que armas nucleares russas são uma 'salvaguarda' para a Bielorrússia

As mais lidas

Alexander Lukashenko afirmou, esta sexta-feira, que considera que a implementação de armas nucleares russas na Bielorússia são uma forma de "proteção contra as ameaças ocidentais".



Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS

"Acreditem na minha palavra, eu nunca vos enganei. Eles [o Ocidente] estão a preparar-se para invadir a Bielorrúsia e destruir o nosso país", disse o presidente do país enquanto discursava para a nação.



Lukashenko acredita que o Ocidente está a "aumentar a sua força militar" na Polónia e nas fronteiras da Bielorrússia com o objetivo de "as invadir e destruir". Ainda assim, pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia e o início das negociações para a paz e alertou que a Rússia poderá usar "a arma mais terrível" caso se sinta ameaçada.



(notícia atualizada Às 11:00h)