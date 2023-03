Lukashenko: 'Uma terceira guerra mundial surge no horizonte'

O presidente da Bielorrússia defendeu, esta sexta-feira, que o apoio que o Ocidente está a fornecer à Ucrânia aumenta a probabilidade de uma guerra nuclear.







BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Num discurso televisivo Alexander Lukashenko afirmou que "uma terceira guerra mundial surge no horizonte", "como resultado dos esforços dos Estados Unidos e dos [países] satélites".Para evitar essa escalada o líder da Bielorrússia defendeu uma "trégua" na Ucrânia enquanto se reiniciam as negociações para a paz "sem pré-condições". "Temos de parar agora, antes que a escalada comece", alertou.O presidente bielorrusso é um conhecido aliado do presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, Lukashenko afirmou: "Vou correr o risco de sugerir o fim das hostilidades, uma declaração de tréguas. Todas as questões territoriais, de reconstrução, segurança e outras podem e devem ser resolvidas na mesa das negociações, sem pré-condições".Alexander Lukashenko garantiu à população que o "complexo militar-industrial funciona a todo o vapor na Rússia" e defendeu que a Ucrânia se encontra "inundada de armas ocidentais", o que potencializa uma "escalada que pode provocar muitas mortes".A Bielorrússia já garantiu várias vezes que não tem intenções de se envolver diretamente no conflito na Ucrânia, mas ainda assim cedeu o seu território ao exército russos, através de uma base militar.Após estas declarações as autoridades russas já esclareceram que não estão a considerar qualquer tipo de tréguas na Ucrânia, invadida a 24 de fevereiro de 2022.O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, avançou que "nada está a mudar no contexto da Ucrânia", pelo que "a operação militar especial continua, pois esta é a única forma de atingir os objetivos" russos.