Nos Estados Unidos, um menino de seis anos não vacinado pelos pais contraiu tétano e esteve hospitalizado durante 57 dias. Apesar de a criança ter ficado em risco de vida, os pais insistiram em não o vacinar depois de ele sair do hospital. Os tratamentos médicos custaram cerca de 712 mil euros.

O caso remonta a 2017, e foi agora revelado num artigo publicado pelo Centro norte-americano para o Controlo e Prevenção de Doenças.



Enquanto brincava numa quinta, o menino fez um corte na testa, que não inspirou grandes cuidados. Contudo, seis dias depois a criança cerrava o maxilar, tinha problemas a respirar e sofria espasmos musculares. Quando chegou ao hospital, foi-lhe diagnosticado tétano – doença contra a qual não tinha sido vacinado.





Os pais que recusam vacinar os filhos O que temem nas vacinas? - Que provoquem algum dano cerebral... Eu já vi, não ao pé de mim mas em vídeos no YouTube pessoas que levaram vacinas e que mudaram, ficaram com tremeliques. Pode não ter vindo da vacina mas põe-nos a pensar.- Não têm medo que essa decisão ponha em risco a vida dos vossos filhos?

No hospital, a criança não conseguia abrir a boca. Foi medicado, tendo-lhe sido administrada a primeira dose da vacina contra o tétano. Passou um mês ligado a um ventilador e foi obrigado a estar numa sala escura durante várias semanas, com tampões para os ouvidos, para limitar os espasmos musculares. Tinha tantas dores que mesmo as vozes lhe podiam fazer mal.

"Tínhamos que sussurrar", recordou a médica Judith A-. Guzman-Cottrill, pediatra especialista em doenças infecciosas e primeira autora do estudo. "Honestamente nunca pensei que veria esta doença nos Estados Unidos. Foi difícil – para muitos de nós – vê-lo sofrer." O caso da criança foi o primeiro a nível pediátrico a ser diagnosticado em mais de 30 anos.

O menino abandonou o hospital e foi encaminhado para um centro de reabilitação, onde ficou 17 dias. Um mês depois da recuperação, conseguiu voltar a fazer as suas atividades normais, incluindo correr e andar de bicicleta.

Mesmo que o filho tenha tido a vida em risco, os pais decidiram não o vacinar com a segunda dose contra o tétano – sobreviver à doença não confere imunidade – nem contra quaisquer patologias.

Nos Estados Unidos, ocorre atualmente uma epidemia de sarampo. As resistências ou recusas à vacinação colocam não só em risco as crianças e adultos não vacinados por opção, como as que não podem ser imunizadas por razões médicas.

"Quando se vê alguém a sofrer de tétano, percebe-se porque é que se dá a vacina", frisou a médica Guzman-Cottrill. "Isto nunca deveria acontecer no nosso país."