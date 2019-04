A polícia do Arizona, nos Estados Unidos, foi chamada para resgatar uma criança de dois anos que tinha mais de 41 graus de febre que, mesmo após ordens dos médicos, não foi levado para o hospital pela mãe porque não estava vacinado, escreve o Washington Post.

O caso ocorreu na madrugada de 25 de fevereiro, quando os agentes de Chandler arrombaram a porta de uma casa nos subúrbios de Phoenix, à procura de uma criança que tinha uma perigosa febre elevada e cuja mãe não o queria levar ao hospital por não estar vacinado. Sarah Beck temia arranjar problemas por o seu filho não ser vacinado e ignorou as ordens do médico para o levar para o hospital.

Beck tinha levado o filho a uma clínica, onde foi aconselhada por um médico a dirigir-se imediatamente às urgências devido à temperatura elevada da criança. O profissional de saúde explicou à mãe do rapaz que por se poder tratar de uma doença que poderia colocar em risco a vida do filho não poderia tratá-lo na clínica.

A mulher nunca levou o filho às urgências, e contactada novamente pelo médico disse que não o iria fazer. Foi o médico que alertou as autoridades para a situação.

Quando os polícias se dirigiram à casa do casal para ver como estava a criança, o pai recusou-se a deixá-los entrar, garantindo que a febre tinha passado e que o filho se encontrava bem. Os agentes acabaram por ter que arrombar a porta.

"Trataram-nos como criminosos, a arrombar a nossa porta", disse Brooks Bryce, o pai da criança, à KPNX.

Na passada quinta-feira, as autoridades locais divulgaram um vídeo do sucedido e explicaram ter forçado a entrada porque a saúde e segurança da criança estavam em risco.





Os três filhos do casal - de dois, quatro e seis anos - estão sob o cuidado do Estado, de acordo com o Arizona Republic. Brooks Bryce e Sarah Beck estão a fazer os possíveis para recuperar os filhos.