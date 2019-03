As atrizes de Hollywood são duas das 40 pessoas acusadas de participar num esquema fraudulento nos EUA, que incluía pagamentos de cerca de 5 milhões de euros para entrar em universidades como Yale ou Stanford.

Duas atrizes de Hollywood, que saltaram para a ribalta com a participação em séries de televisão, são duas das 44 pessoas envolvidas e formalmente acusadas de participar num esquema de corrupção, que visava a entrada em universidades de elite nos EUA em troca de valores monetários na ordem dos milhões de dólares.

O alegado esquema focava-se em conseguir que alunos fossem admitidos nas universidades mais exclusivas do país com o estatuto de atleta universitário, independentemente das suas capacidades desportivas, segundo a acusação divulgada em Boston. O caso de corrupção foi descoberto depois de as autoridades terem identificado um empresário da Califórnia que comandava a operação para ajudar estudantes a serem admitidos em faculdades como Stanford, Georgetown, Yale, San Diego e a USC (University of Southern California).

Para garantirem que os seus filhos entravam na faculdade pretendida, os acusados pagavam propinas na ordem dos cerca de 5 milhões de euros aos funcionários responsáveis por determinar as admissões à instituição desejada, como um técnico desportivo ou um avaliador do SAT, o exame norte-americano que determina a nota final de um aluno no ensino secundário.



Em outros casos, os envolvidos também pagaram a inspetores dos exames ACT, o teste que permite a candidatura à maioria das universidades dos EUA, para subirem os pontos dos estudantes depois de concluírem o exame.



Lori Loughlin, conhecida pelo seu papel Full House, que estreou em 1987, e Felicity Huffman, que co-protagonizou a série da ABC Donas de Casa Desesperadas, terão pago até cerca de 500 mil euros para garantir que os seus filhos entravam nas universidades de elite dos EUA. A primeira terá pago cerca de 444 mil euros para garantir que as suas duas filhas, Isabella e Olivia, fossem recrutadas para a equipa de remo da USC, apesar de não praticarem a modalidade.



Já Huffman terá pago cerca de 13 mil euros apenas para ter a certeza que o nome da filha mais velha – Sophia, de 18 anos – entraria na lista de admissões de uma das universidades de elite.



Segundo a acusação, vários CEOs de empresas, técnicos, inspetores, treinadores, entre outros, foram acusados no caso, que contou com a investigação de 200 agentes do FBI.