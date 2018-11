A Assembleia da República aprovou, sob proposta do PCP, a integração no Plano Nacional de Vacinação de mais três vacinas: contra o rotavírus, a meningite B e o HPV em rapazes. Mas fê-lo sem antes consultar a Direcção-Geral da Saúde.

Segundo a ministra da Saúde, Marta Temido, a Comissão Nacional de Vacinação, que avalia a política vacinal no país, tinha concluído não ser necessária a integração no Plano Nacional de Vacinação de, pelo menos, duas das vacinas: contra o rotavírus e contra a meningite B.

Vacina do rotavírus

O rotavírus é uma infecção viral do trato digestivo que provoca febre, vómitos e diarreia e pode causar desidratação grave. É muito comum entre crianças pequenas e é um dos responsáveis pela gastroenterite aguda. A vacina custa cerca de 150 euros.

Vacina da meningite tipo B

A meningite tipo B é uma doença muito rara que afecta cerca de 40 a 50 casos por ano em Portugal, mas com uma taxa de mortalidade que pode atingir os 10%. Começou a ser comercializada em 2014 e protege contra os tipos de bactérias mais frequentes, mas não contra todos.



A doença é mais frequente no primeiro ano de vida e as sociedades de pediatria recomendam a vacina a partir dos 2 meses de idade. A vacina custa 95 euros por dose e nas crianças até aos dois anos são recomendadas quatro doses.

Vacina do HPV para rapazes

A vacina do Vírus do Papiloma Humano já se encontra integrada no Plano Nacional de Vacinação mas é exclusiva a raparigas. O vírus é responsável por uma série de infecções, com transmissão sexual, mas que pode provocar o cancro do colo do útero. Cerca de 86 por cento das raparigas portuguesas estão vacinadas, uma da maior taxa de coberturas na Europa.

Mas alguns pediatras estão a recomendar vacinar os rapazes, que infectados com o HPV correm risco de desenvolver cancro do pénis e do pescoço, dois dos mais raros. Há duas vacinas no mercado que custam entre 72,45 a 145, euros.