OMS procura mais de 80 passageiros de voo onde seguiu mulher infetada com hantavírus

Autoridades sul-africanas solicitaram à companhia aérea que informe os passageiros afetados para que contactem o Ministério da Saúde.

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A Organização Mundial de Saúde (OMS) procura localizar os mais de 80 passageiros a bordo do avião em que uma passageira neerlandesa de um navio cruzeiro, infetada com hantavírus, foi transferida da ilha de Santa Helena para Joanesburgo.



Imagens mostram interior de cruzeiro retido em Cabo Verde após surto de hantavírus

A neerlandesa, de 69 anos, cujo marido, de 70 anos, morreu a bordo do navio, aterrou em Santa Helena em 24 de abril "com sintomas gastrointestinais" e embarcou num voo no dia seguinte para Joanesburgo, na África do Sul, segundo divulgou esta terça-feira a OMS.

A mulher morreu num hospital em 26 de abril, e a sua infeção por hantavírus foi confirmada na segunda-feira. "Foi iniciada uma busca para localizar os passageiros" do voo que operava esta rota, acrescentou a organização em comunicado.

As autoridades procuram pessoas de um voo operado pela companhia aérea sul-africana Airlink a 25 de abril, com 82 passageiros e seis tripulantes a bordo, indicou à agência France-Presse (AFP) Karin Murray, diretora de vendas e marketing da Airlink.

A OMS, através da sua diretora interina do Departamento de Prevenção e Preparação, Maria Van Kerkhove, indicou suspeitar de "transmissão de pessoa para pessoa entre indivíduos em contacto muito próximo".

Apenas um voo semanal liga Joanesburgo a esta ilha remota do Atlântico Sul, e o voo tem uma duração aproximada de quatro horas. As autoridades sul-africanas solicitaram à companhia aérea que informe os passageiros afetados para que contactem o Ministério da Saúde caso ainda não tenham sido contactados, acrescentou Murray.

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O navio MV Hondius, suspeito de ser um foco de hantavírus, deverá abandonar o arquipélago de Cabo Verde nas próximas horas, após a evacuação médica de dois tripulantes doentes e de um caso de contacto.

De seguida, o navio deverá seguir para as Canárias ou para os Países Baixos, adiantou na terça-feira à AFP Ann Lindstrand, representante da OMS em Cabo Verde.

A OMS reportou no domingo três mortes ligadas a um possível surto de hantavírus, que pode causar síndrome respiratória aguda, a bordo do navio.

O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 06 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar a situação epidemiológica e a atualizar a avaliação de risco.