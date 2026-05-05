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05 de maio de 2026 às 19:00

“Não somos apenas uma história. Somos pessoas”: o testemunho emocionado de passageiro de navio com surto de hantavírus

Jake Rosmarin, um vlogger de viagens norte-americano, é uma das 147 pessoas a bordo do navio cruzeiro Hondius, que se encontra retido ao largo da costa cabo-verdiana após um surto de hantavírus que já matou pelo menos três pessoas. O criador de conteúdos descreveu o medo e a falta de informação entre os passageiros, enquanto aguardam assistência.

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