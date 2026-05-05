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05 de maio de 2026 às 16:00

Autoridades de saúde argentinas descartam Ushuaia como origem do surto de hantavírus em cruzeiro

Juan Facundo Petrina, diretor de Epidemiologia de Ushuaia, afastou a possibilidade de Ushuaia, na Terra do Fogo, no sul da Argentina, ser o ponto de origem do surto de hantavírus detetado a bordo de um navio de cruzeiro. Segundo responsáveis locais, não havia registo de casos ou sintomas entre os passageiros no momento da partida.

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