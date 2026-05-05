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05 de maio de 2026 às 15:02

OMS investiga possível transmissão de hantavírus entre humanos a bordo de cruzeiro

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a investigar a possibilidade de transmissão de hantavírus entre humanos, que gerou um surto a bordo de um navio cruzeiro no Atlântico. Até ao momento, há registo de três mortos e sete pessoas infetadas. Segundo a diretora de preparação para epidemias e pandemias da OMS, Maria Van Kerkhove, este tipo de transmissão é raro, mas já foi registado em surtos anteriores, estando em curso uma avaliação detalhada do risco.

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