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05 de maio de 2026 às 15:48

Cabo Verde cria área de isolamento após surto de hantavírus a bordo de cruzeiro

As autoridades de Cabo Verde prepararam uma área de isolamento e mobilizaram equipas médicas para responder ao surto de hantavírus a bordo do navio Hondius, que já provocou três mortes. O cruzeiro permanece ao largo da ilha, sem autorização para desembarcar, enquanto decorrem avaliações detalhadas de risco.

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