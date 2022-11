Bandeiras da Ucrânia hasteadas e ponte destruída. O que se sabe da reconquista de Kherson?

As forças ucranianas estão na fase final da reconquista da margem direita do rio Dnipro no sudeste da região de Kherson. Este anúncio surge dois dias depois do anúncio da retirada das tropas russas de Kherson. Já há bandeiras ucranianas hasteadas na região e as tropas estarão a tentar entrar na cidade. Da retirada russa ficaram destroços e uma ponte destruída. O que se sabe sobre a reconquista da primeira cidade ocupada pelos russos, depois da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro?