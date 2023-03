As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Caças russos colidem com drone norte-americano no Mar Negro

Dois caças russos colidiram com um drone norte-americano, esta terça-feira, no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro. "O incidente demonstra falta de competência e um comportamento pouco seguro e profissional", acusa a Força Aérea norte-americana.







PIERRE VERDY/AFP via Getty Images

Os SU-27 russos "atingiram a hélice do MQ-9, levando a que a Força Áerea dos Estados Unidos mandasse abaixo o seu próprio veículo", refere o Comando Europeu dos Estados Unidos que diz ainda que o drone levava a cabo uma "operação de rotina em espaço internacional" quando foi intercetado. "O resultado da interceção foi o derrube e perda irreparável do MQ-9", disse o general James B. Hecker, líder da Força Aérea Norte-Americana na Europa e África.A Força Aérea norte-americana descreve que os aviões russos realizaram manobras "pouco seguras e fizeram uma interceção de forma pouco profissional" ao drone de reconhecimento dos Estados Unidos que operava em espaço aéreo internacional.Os Estados Unidos referem que irão continuar a operar no espaço aéreo internacional, apelando a que os russos se comportem de forma "profissional e segura".

As missões de reconhecimento em espaço aéreo internacional são prática comum ao abrigo da lei internacional.