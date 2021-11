Crise na fronteira: O drama dos migrantes e dos ativistas que lhes salvam a vida

Há centenas de pessoas à deriva. Treze já morreram. Proibidos de ajudar, ativistas polacos arriscam a prisão para as salvar e deambulam à noite com roupa e alimentos.



15 de novembro, 21h47



Leith Alloush: Olá! Sou um jornalista sírio, de 26 anos, e estou agora na cidade de Brest, na Bielorússia, perto da fronteira com a Polónia. Quero atravessar mas a situação é muito perigosa. Estamos numa casa a pagar 10 dólares por dia. Esta noite, a policia entrou aqui e ameaçou-nos: disseram-nos que ou íamos para a fronteira ou nos metiam num avião de regresso à Síria. Dizem que nos prendem se não sairmos daqui. Temos de sair para a fronteira amanhã às 8h da manhã.





Leith apresenta-se no chat do Facebook. Tal como milhares de outras pessoas, principalmente do Médio Oriente, pagou mais de 10 mil euros para voar para Minsk, capital da Bielorússia, aproveitando um conjunto de facilidades oferecidas pelo regime de Alexander Lukashenko, de forma a juntar uma multidão de deslocados para pressionar as fronteiras externas da União Europeia.