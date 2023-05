Menor foi vendida duas vezes pela mãe e acabou em rede de tráfico humano em Portugal

Observatório do Tráfico de Seres Humanos avança que, entre 2019 e 2021, foram sinalizadas mais de uma dezena de possíveis "vítimas de mendicidade forçada".

Uma criança de apenas 10 anos, de nacionalidade romena, foi vendida pela progenitora duas vezes para servir redes de tráfico humano. A menor terá sido enviada inicialmente para a Irlanda e depois para o norte de Portugal onde foi violada, espancada, transformada em escrava doméstica e obrigada a casar com o filho do casal que a comprou.





A história desta vítima, agora maior de idade, foi avançada pelo Jornal de Notícias esta quarta-feira. "Sandra" - nome fictício - cozinhava para a família, cuidava dos membros mais novos da casa, limpava a habitação, era coagida a mendigar nas ruas e a roubar supermercados. À noite era abusada sexualmente, de forma repetida pelo marido, também menor de idade.Nunca denunciou os crimes por ter receio que os irmãos fossem assassinados. Cinco anos depois do começo dos abusos acabou por ser resgatada pelas autoridades nacionais depois de o marido a espancar de forma brutal num café. O ato foi filmado pela dona do estabelecimento que comunicou o caso à GNR.Em Portugal há já registo de redes que compram crianças ou adultos com deficiência por cerca de mil euros e que os forçam a angariar quantias superiores a 30€ sob ameças.