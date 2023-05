O ataque russo que obrigou Mykhailo, seis anos, a despedir-se dos irmãos

Este domingo, deu-se o funeral de duas das quatro crianças mortas por um ataque russo à cidade ucraniana de Uman, a 200 quilómetros a sul de Kiev. O ataque ocorreu no dia 28 de abril.





Sofia Shulha, de 12 anos, e Kyrylo Pysaryev, de 17 anos, encontram-se entre essas vítimas. Os pais, Inna e Dmitri, não quiseram falar aos jornalistas mas permitiram que as cerimónias fossem filmadas. Um dos filhos sobreviveu: Mykhailo, de seis anos."Eu vivo perto. Conhecia estas crianças, as mais novas, desde que eram pequenas, e batizei-as nesta igreja. Preocupo-me com todos porque tenho filhos e sou um cidadão deste país e vivo nesta cidade há 15 anos", relatou o padre Fyodor Botsu à Associated Press.O ataque de míssil matou 23 pessoas, quase todas moradores num prédio residencial. 109 pessoas foram afetadas e 27 apartamentos foram completamente destruídos.Já na madrugada de 30 de abril para 1 de maio, a Rússia continuou a lançar mísseis por toda a Ucrânia, causando uma explosão que feriu 34 pessoas e deixou dezenas de casas danificadas.A Ucrânia adianta que 15 dos 18 mísseis cruzeiro foram abatidos, protegendo a capital Kiev e outras grandes cidades após os alarmes antiaéreos.