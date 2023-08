Nigéria: 67 pessoas detidas em casamento homossexual

Pelo menos 67 pessoas foram detidas por celebrarem um casamento gay na Nigéria, país onde a homossexualidade ainda é ilegal.







Pictures Ltd./Corbis via Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a polícia local os "suspeitos gays" foram presos na cidade de Ekpan, no sul da país por volta das 2h da madrugada de segunda-feira durante um evento num hotel que se terá seguido ao casamento dos dois. O porta-voz da polícia do estado de Delta garantiu ainda que a homossexualidade "nunca será tolerada" na Nigéria.A polícia nigeriana prendeu inicialmente as 200 pessoas presentes no hotel em Ekpan mas, após as investigações iniciais, acabaram por ficar detidos 67. Bright Edafe, porta-voz da polícia do estado de Delta, considerou que "a parte mais surpreendente" foi a existência de "uma gravação de vídeo onde realizavam a cerimónia de casamento".Na conferência de imprensa foi ainda pedido que os polícias "não cruzem as mãos" perante os homossexuais que expressam abertamente a sua orientação sexual no país: "Estamos em África e estamos na Nigéria. Não podemos copiar o mundo ocidental porque não temos a mesma cultura. Isto não é algo que será permitido na Nigéria".As detenções de homossexuais são comuns no país da África Ocidental e os condenados podem enfrentar até 14 anos de prisão segundo a Lei da Proibição do Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo. Para os cúmplices a pena pode chegar aos dez anos.Esta é uma lei que foi amplamente condenada internacionalmente desde a data da sua promulgação, em 2013, e a Amnistia Internacional na Nigéria já condenou as detenções e pediu o "fim imediato desta caça às bruxas"."Numa sociedade onde a corrupção é galopante, esta lei que proíbe relações entre pessoas do mesmo sexo está a ser cada vez mais utilizada para assédio, extorsão e chantagem de pessoas", afirmou Isa Sanusi, diretora da organização na Nigéria.Ativistas têm acusado a polícia nigeriana de aproveitar a lei contra a homossexualidade para realizar detenções em massa que incluíam travestis, algo que não é proibido no país, e pessoas heterossexuais. Em 2017 houve um incidente em que 40 pessoas acabaram presas por alegadamente terem relações com pessoas do mesmo sexo.