Sábado – Pense por si

Mundo

New York Times ganha na Justiça contra limitação de acesso de jornalistas ao Pentágono

Lusa 09:17
As mais lidas

O advogado do jornal, Theodore Boutrous, declarou que a decisão judicial representa “uma forte rejeição da tentativa do Pentágono de impedir a liberdade de imprensa e a divulgação de informações vitais ao povo americano em tempo de guerra”.

Um juiz federal norte-americano impediu este sábado o governo de Donald Trump de implementar uma política que limita o acesso dos jornalistas ao Pentágono, considerando inconstitucionais partes importantes da regulamentação.

Donald Trump, Presidente dos EUA
Donald Trump, Presidente dos EUA Julia Demaree Nikhinson / Associated Press

O juiz distrital Paul Friedman, de Washington, D.C., decidiu a favor do The New York Times e considerou que a política do Pentágono restringe ilegalmente as credenciais de imprensa dos jornalistas que se recusaram a aceitar as novas regras.

Friedman decidiu que a política viola os direitos à liberdade de expressão e ao devido processo legal garantidos pela Constituição dos Estados Unidos, salientando que a mesma “não fornece um aviso prévio adequado sobre quais as práticas jornalísticas rotineiras e legais que resultarão na negação, suspensão ou revogação” das credenciais de imprensa do Pentágono. 

“Aqueles que redigiram a Primeira Emenda (da Constituição) acreditavam que a segurança da nação exige uma imprensa livre e um povo informado, e que tal segurança é ameaçada pela supressão governamental do discurso político. Este princípio preservou a segurança da nação durante quase 250 anos. Não deve ser abandonado agora”, escreveu o juiz, nomeado para o cargo pelo Presidente democrata Bill Clinton.

O advogado do The New York Times, Theodore Boutrous, declarou que a decisão judicial representa “uma forte rejeição da tentativa do Pentágono de impedir a liberdade de imprensa e a divulgação de informações vitais ao povo americano em tempo de guerra”.

O jornal nova-iorquino processou em dezembro o Pentágono e o secretário da Defesa, Pete Hegseth, alegando que a política de acreditação viola os direitos constitucionais dos jornalistas à liberdade de expressão e ao processo legal.

Os jornalistas de diversos media de referência recusaram-se a aceitar as novas regras, incluindo as agências Associated Press (AP) e France Presse (AFP).

O atual corpo de imprensa do Pentágono é agora composto principalmente por órgãos conservadores que concordaram com a política. 

Durante as audiências do caso, o governo argumentou que a política impõe regras de “bom senso” que protegem os militares da divulgação de informações de segurança nacional.

“O objetivo deste processo é impedir que aqueles que representam um risco para a segurança tenham um amplo acesso aos quartéis-generais militares norte-americanos”, escreveram os advogados do governo.

Os advogados do Times alegaram que a política visa silenciar a cobertura jornalística desfavorável ao governo do Presidente Donald Trump.

“A Primeira Emenda proíbe categoricamente o governo de se conceder o poder irrestrito de restringir a liberdade de expressão, porque a simples existência de tal autoridade arbitrária pode levar à autocensura”, escreveram.

O juiz disse reconhecer que “a segurança nacional deve ser protegida, a segurança das tropas deve ser protegida e os planos de guerra devem ser protegidos”.

“Mas, especialmente à luz da recente incursão do país na Venezuela e da guerra em curso com o Irão, é mais importante do que nunca que o público tenha acesso a informações de diversas perspetivas sobre o que o seu governo está a fazer — para que o público possa apoiar as políticas governamentais, se assim o desejar; protestar, se assim o desejar; e decidir, com base em informações completas, transparentes e abertas, em quem votará nas próximas eleições”, escreveu Friedman.

O juiz afirmou que as “provas incontestáveis” mostram que a política visa eliminar os “jornalistas indesejados” e substituí-los por aqueles que estão “alinhados e dispostos a servir” o governo, um claro exemplo de discriminação ilegal de pontos de vista.

“Em suma, a Política, à primeira vista, torna qualquer recolha e reportagem de notícias não aprovadas pelo Departamento uma base potencial para a negação, suspensão ou revogação das credenciais de um jornalista”, escreveu. 

O Pentágono tinha solicitado ao juiz a suspensão da decisão por uma semana para que o recurso fosse analisado, mas Friedman recusou.

O juiz ordenou ao Pentágono que restabeleça as credenciais de imprensa de sete jornalistas do The New York Times, salientando que a sua decisão de anular os termos da política contestada se aplica a “todas as partes reguladas”, e deu ao Pentágono uma semana para apresentar um relatório escrito sobre o cumprimento da ordem.

Tópicos Político Apoio Político Presidente Política New York Magazine Paul Friedman Donald Trump Venezuela Washington D.C. França Distrito de Colúmbia Pete Hegseth Bill Clinton
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

New York Times ganha na Justiça contra limitação de acesso de jornalistas ao Pentágono