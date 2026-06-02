Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Porto: câmara deu apoio a escola privada detida por vereadora da Educação

Marco Alves
Marco Alves 07:00

Matilde Rocha (IL) tem também o pelouro da Educação. Executivo de Pedro Duarte (PSD) nega favorecimento a parceira de coligação.

A 14 de abril, decorreu uma reunião privada do Executivo da Câmara Municipal do Porto que tinha na ordem de trabalhos um ponto, o 10, que causou polémica - pelo menos para os vereadores da oposição, em particular o do Chega (Miguel Corte-Real), que votou contra. A proposta tinha como título “Apoio à Escola de Moda do Porto, para utilização parcial do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica do Viso”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos sa Vereadora Vereador Porto
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Porto: câmara deu apoio a escola privada detida por vereadora da Educação