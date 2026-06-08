Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
08 de junho de 2026 às 23:00

Proposta singela para o cálculo da longevidade de um sujeito humano

Gostaria de desenvolver a ideia de que a vida poderia ser prolongada pelo pensamento. Isto é: quem pensasse bem, e muito, prolongaria a sua permanência neste belo solo povoado de tontos e tontices. Seria justo.

Edgar Morin morreu com 104 anos. Gostaria de desenvolver a ideia de que a vida poderia ser prolongada pelo pensamento. Isto é: quem pensasse bem, e muito, prolongaria a sua permanência neste belo solo povoado de tontos e tontices. Seria justo.

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