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Irão lança mísseis balísticos contra base dos EUA e Reino Unido no Oceano Índico

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Alvo de Teerão fica a cerca de 4.000 quilómetros da região do Golfo.

O Irão lançou pelo menos dois mísseis balísticos na direção de Diego Garcia, uma base conjunta dos EUA e do Reino Unido no Ocean Índico, avança uma das agências estatais de Teerão.

Irão lança mísseis balísticos contra base dos EUA e Reino Unido no Oceano Índico
Irão lança mísseis balísticos contra base dos EUA e Reino Unido no Oceano Índico US Navy via AP

Não é claro quando, ao certo, é que este ataque aconteceu, e de acordo com a Sky News, nenhum dos mísseis atingiu o alvo, que fica a cerca de 4000 quilómetros da região do Golfo.

Não deixa, contudo, de ser significativo, por se tratar da primeira vez que o regime islâmico usa mísseis balísticos de alcance intermediário desde o início da guerra no Médio Oriente.

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