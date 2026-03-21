Alvo de Teerão fica a cerca de 4.000 quilómetros da região do Golfo.

O Irão lançou pelo menos dois mísseis balísticos na direção de Diego Garcia, uma base conjunta dos EUA e do Reino Unido no Ocean Índico, avança uma das agências estatais de Teerão.



Irão lança mísseis balísticos contra base dos EUA e Reino Unido no Oceano Índico US Navy via AP

Não é claro quando, ao certo, é que este ataque aconteceu, e de acordo com a Sky News, nenhum dos mísseis atingiu o alvo, que fica a cerca de 4000 quilómetros da região do Golfo.

Não deixa, contudo, de ser significativo, por se tratar da primeira vez que o regime islâmico usa mísseis balísticos de alcance intermediário desde o início da guerra no Médio Oriente.