Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
08 de junho de 2026 às 23:00

O match point perfeito

A promessa era a de conhecermos um novo poiso para a nossa amizade, uma casa virada para o campo, com uma mesa larga de frente para a piscina

O combinado sai caro: ainda na máquina registadora do talho, aquele churrasco de amigos iria depenar-me. Ninguém mandou trazeres carne para um batalhão, dir-me-ia, mais tarde, o rei da grelha (anteriormente descrito como o nabo que tinha comprado um Ferrari dos grelhadores sem saber distinguir um lombinho de porco preto de uma febra corrente - o futuro dar-lhe-ia o mérito de, afinal, saber o que fazia).

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