Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
08 de junho de 2026 às 23:00

Tudo na greve geral é previsível

Quando se decide fazer uma greve geral contra um “pacote laboral” moribundo, a motivação torna-se mais interior, menos uma luta contra uma legislação que não vai passar e mais uma exibição de força sindical de per se, e isso nos dias de hoje mobiliza menos e isso torna o resultado menos eficaz.

A começar pelas reacções antes e depois, pelas queixas de transtornos, e pela campanha anti-greve, e depois pelos números do governo e dos sindicatos. Nesse sentido, não houve nenhuma novidade, embora se deva ser prudente, porque na última greve geral os números que uma semana depois se vieram a conhecer mostravam que mesmo no sector privado a adesão tinha sido muito maior do que se dizia logo nos dias seguintes. Dado o modo como o sistema mediático funciona, não valeu a pena rectificar porque a “impressão” já estava garantida.

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