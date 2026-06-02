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Portugal

Oeiras: obra farónica de Isaltino Morais derrapa €21 milhões

Marco Alves
Marco Alves 23:30

A conta disparou €4,8 milhões só no último ano. Custos da nova sede da autarquia já passam, no total, os 71 milhões (mais 48% só na obra do edifício)

Neste início de junho começa a ser ocupado o novo edifício da câmara de Oeiras, que vai concentrar num local os serviços da autarquia e é um exemplo de como os custos de uma obra pública podem derrapar milhões todos os anos.

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