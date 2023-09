Morreu o vocalista dos Smash Mouth

Morreu Steve Hardwell, vocalista da banda norte-americana Smash Mouth. O músico tinha 56 anos.







Os Smash Mouth granjearam algum sucesso no início do século devido ao sucesso "I'm a Believer" e "All Star", sendo que ambas foram usadas na banda-sonora do filme de animação Shrek.No comunicado oficial da sua banda de sempre diz-se, sobre Hardwell, que "atingiu a fama (...) apesar da sua experiência musical bastante limitada" e que as suas "únicas ferramentas eram o charme e o carisma, uma ambição sem limites e um grande par de tomates".Segundo o TMZ, o artista esteve internado vários dias no hospital.