Danelo Cavalcante: Assassino foge de prisão nos Estados Unidos

O brasileiro de 34 anos, Danelo Cavalcante, conseguiu fugir da prisão em West Chester, nos Estados Unidos, na passada quinta-feira, dia 31 de agosto. De acordo com as autoridades, o prisioneiro, que está agora a ser procurado no Brasil e nos Estados Unidos, tinha sido condenado a prisão perpétua por esfaquear até à morte uma ex-namorada, à frente dos seus dois filhos de quatro e sete anos. O assassinato aconteceu em abril de 2021 e resultou na sua prisão imediata.







Na passada quinta-feira, 31, as autoridades chegaram até a emitir um alerta, e a pedir aos cidadãos para serem cautelosos. No dia seguinte, a Universidade West Chester, localizada a 10 quilómetros da prisão, já tinha suspendido temporariamente as aulas."Estamos a solicitar que os residentes da área de Pocopsonn Township permaneçam dentro de casa, tranquem as suas portas, os seus carros. Se o vir não se aproxime dele. Pedimos que entre em contacto com o 911 [número de emergência nacional semelhante ao 112]. Ele é considerado extremamente perigoso", disse a promotora distrital do condado de West Chester, Deb Ryan.Numa conferência de imprensa, dada ainda no passado dia 31, o diretor da prisão, Howard Holland, comentou apenas que havia uma investigação em curso. Nela estarão agora envolvidos vários cães, drones e helicópetros. A última vez que Danelo Cavalcante foi avistado, estava a caminhar por uma estrada a cerca de cinco quilómetros da prisão. Tinha vestido uma camisola branca, uns calções cinzentos e uns ténis brancos. Até ao momento não se sabe como é que escapou da prisão.Sabe-se que além deste crime terão sido cometidos outros, segundo a promotora Deb Ryan. Em 2017, Cavalcante havia assassinado um homem, no Brasil, que lhe devia dinheiro. As autoridades locais, em conjunto com o Serviço de Delegados dos Estados Unidos estão agora a oferecer uma recompensa de 10 mil dólares (9 mil euros) por informações que o levem à prisão.