Chanceler alemão cai e brinca: “Estou ansioso para ver os memes”

Com o rosto arranhado e de pala no olho direito, foi assim que o primeiro ministro da Alemanha, Olaf Scholz, apareceu esta manhã numa fotografia partilhada próprio. Aparentemente o político encontra-se estável, apenas com ferimentos ligeiros provocados por uma queda que teve enquanto corria.







Redes Sociais / @Bundeskanzler

War Olaf Scholz Sportunfall nur eine Inszenierung um mal Spaß zu haben Er scheint wieder fit zu sein pic.twitter.com/898CxT6oMT — TollyB (@TTollyb) September 3, 2023

Na publicação, feita na rede social X (antigo Twitter), o chanceler alemão agradeceu as mensagens de preocupação e garantiu que o acidente "parece pior" do que foi na realidade. Ainda assim, a queda foi suficiente para ser obrigado a cancelar alguns compromissos.Steffen Hebestreit, porta-voz do chanceler, esclareceu em conferência de imprensa que Olaf Scholz corre de forma regular há vários anos e que se encontra em boa forma. "Ele estava de bom humor esta manhã, apesar de ainda parecer um pouco abatido", garantiu.Mas Olaf Scholz preferiu olhar para o copo meio cheio e, tem tom de brincadeira, ainda provocou os seus seguidores: "Estou ansioso para ver os memes". A Internet não perdoou e, nas redes sociais, somam-se as imagens e vídeos que, de forma mais ou menos política, caricaturam a situação. Alguns foram mais longe e apresentaram "provas" em como o primeiro-ministro não estava correr quando caiu.Para outros, a pala que o chancelar agora usa foi motivo de inspiração para comparações com filmes como a Idade do Gelo ou os Piratas das Caraíbas e até para provocações políticas pondo a antecessora, Angela Merkel, ao barulho.