Agnès Callamard, a destemida nova líder da Amnistia Internacional

Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional (AI) nomeada e anunciada a 29 de março, nasceu 21 anos depois de o avô León ser fuzilado por militares nazis, à porta de uma fundição. O exemplo familiar tem estado presente na vida desta francesa de 56 anos, até agora relatora da Organização das Nações Unidas (ONU) para execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias. No âmbito das suas funções já teve que enfrentar, por exemplo, ameaças de morte vindas da Arábia Saudita ou de bofetadas por parte do presidente das Filipinas.



Em 2019 publicou o relatório de 100 páginas sobre a investigação de seis meses à bárbara morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O antigo editor do canal Al Arab News, colunista do jornal norte-americano The Washington Post e crítico acérrimo do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, entrou no consulado do seu país em Istambul, Turquia, a 2 de outubro de 2018 e não saiu do edifício com vida. Sobre a morte de Khashoggi, Callamard relatou: "o assassinato foi resultado de uma elaborada planificação implicando uma extensa coordenação e importantes recursos humanos e financeiros. Foi supervisionado, planeado e aprovado por responsáveis de alto nível. Foi premeditado". Acrescentou ainda que existiam "provas credíveis da responsabilidade individual de altos funcionários sauditas, bem como do príncipe herdeiro". Agnès requereu aos conselhos de Direitos Humanos, de Segurança e ao Secretário-Geral da ONU que fosse conduzida uma investigação criminal internacional. Isso não impediu que esta diretora na Universidade de Columbia de um curso dedicado às liberdades de imprensa e de expressão, tenha sido ameaçada de morte por um alto funcionário da Arábia Saudita.