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18 de março de 2026 às 15:22

Israel anuncia morte do ministro dos Serviços de Informações do Irão

A morte Esmail Khatib acontece depois de Israel ter matado o responsável de segurança iraniano Ali Larijani e o chefe da força paramilitar voluntária Basij.

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