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Exército israelita anuncia morte de comandante de brigada naval do Hamas

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Já o Crescente Vermelho Palestiniano informou hoje que as forças armadas de Israel mataram pelo menos duas pessoas e feriram outras 12, num ataque a um veículo em Mawasi, no sul da Faixa de Gaza.

O Exército de Israel anunciou esta quarta-feira a morte do comandante da brigada naval do Hamas para o norte da Faixa de Gaza, Younes Mohamed Hussein Alian, em comunicado.

Porta-voz das Forças de Defesa de Israel
Porta-voz das Forças de Defesa de Israel DR

Os israelitas afirmam que o comandante da milícia islamita palestiniana era responsável por “operar as forças navais da brigada, bem como supervisionar o treino e a preparação” dos elementos da sua unidade, e acusa-o de planear ataques “iminentes” às suas forças.

Já o Crescente Vermelho Palestiniano informou hoje que as forças armadas de Israel mataram pelo menos duas pessoas e feriram outras 12, num ataque a um veículo em Mawasi, no sul da Faixa de Gaza.

O número de palestinianos mortos por ataques israelitas na Faixa de Gaza desde outubro de 2023 já supera os 72.200, segundo o ministério da Saúde de Gaza, tutelado pelo Hamas, que é visto como globalmente fiável pelas agências da Organização das Nações Unidas e por peritos independentes.

Desse número, 673 pessoas após 10 de outubro de 2025, data em que entrou em vigor o cessar-fogo em curso.

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