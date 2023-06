A primeira-dama dos Estados Unidos da América, Jill Biden, esteve em Portugal para celebrar o 60.º aniversário do "Art In Embassies", programa norte-americano criado por John F. Kennedy para levar a arte americana ao mundo e levar a arte do mundo aos Estados Unidos. Numa conferência a partir do auditório da reitoria da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, Biden sublinhou a capacidade da arte em reforçar laços diplomáticos e humanos.