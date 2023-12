México e Estados Unidos vão manter postos fronteiriços abertos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Presidente do México anunciou a reabertura das fronteiras mexicanas e norte-americanas, após uma reunião com secretário de estado norte-americano, Antony Blinken.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciou esta quinta-feira, 28 de dezembro, que as autoridades mexicanas e norte-americanas concordaram em manter as fronteiras abertas.







O secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, esteve reunido com o presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, na Cidade do México REUTERS/Raquel Cunha

O secretário de estado norte-americano, Antony Blinken, esteve reunido, na quarta-feira, com Andrés Manuel López Obrador, na Cidade do México, para discutir questões relacionadas com a crise migratória e a cooperação económica.



"Foram alcançados acordos importantes em benefício dos nossos povos e nações. Agora, mais do que nunca, a política de boa vizinhança é indispensável," escreveu o presidente do México na rede social X.





Le pedimos al presidente Biden reunirnos con los secretarios Antony Blinken, Alejandro Mayorkas y la asesora presidencial de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, para tratar de manera directa asuntos de cooperación económica, seguridad y migración. Se lograron… pic.twitter.com/QhiaDlAQGT — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2023



As negociações acontecem numa altura em que uma caravana com centenas de imigrantes se dirige para a fronteira , com o objetivo de entrar nos EUA.

O anúncio acontece depois do encerramento temporário de passagens ferroviárias durante o mês de dezembro, após a chegada de um elevado número de imigrantes à fronteira entre o México e os EUA. "Este acordo foi alcançado, as passagens ferroviárias e as pontes fronteiriças já estão a ser abertas para normalizar a situação", afirmou López Obrador, em declarações aos jornalistas. "Todos os dias há mais movimento nas pontes fronteiriças," acrescentou.