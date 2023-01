O que é o Título 42, que Biden alargou para restringir entrada de imigrantes?

Biden quer implementar o programa "liberdade condicional humanitária". Esta política permite que os migrantes entrem no país por via aérea após solicitarem ajuda, ainda no exterior, e garantirem que têm patrocinadores nos EUA que os possam ajudar. Ao mesmo tempo, aumenta as restrições às entradas.