México: milhares de migrantes partem juntos para os Estados Unidos

Cerca de sete mil migrantes saíram do sul do México a pé numa tentativa de chegarem à fronteira com os Estados Unidos. A caravana começou a sua viagem poucos dias antes do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegar ao país precisamente para discutir formas de contar as migrações em massa.





Este grupo de migrantes saiu da cidade de Tapachula, perto da fronteira com a Guatemala, na véspera de Natal. Durante a migração o grupo organizou-se também numa manifestação pelo "Êxodo da pobreza".Os meios de comunicação locais têm avançado que a maior parte dos migrantes são provenientes de Cuba, Haiti e das Honduras, mas também pertencem ao grupo pessoas provenientes de países distantes como o Bangladesh e a Índia que vêm o México como a última etapa para chegarem aos Estados Unidos.Por toda a América do Sul várias fronteiras foram recentemente fechadas devido ao aumento do fluxo migratório, mas ainda assim a maior parte dos migrantes consegue chegar ao México, muitas vezes passando por rotas bastantes perigosas que requerem viagens de vários dias por florestas.A carava é acompanhada pelo ativista pelos direitos humanos Luis García Villagrán que garante que juntar-se a esta jornada é o último recurso para a maioria dos migrantes que estavam preso em Tapachula: "O problema é que a fronteira com a Guatemala continua aberta e cerca de oitocentas a mil pessoas a atravessa diariamente. Se não sairmos de Tapachula a cidade vai entrar em colapso".O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, e o seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, partilharam preocupações com o aumento "dramático" de migrantes que atravessam a fronteira entre os dois países e têm uma reunião marcada para a próxima sexta-feira.O número de pessoas detidas na fronteira entre o México e os Estados Unidos já ultrapassou os dois milhões durante o ano de 2023. Só durante o mês de setembro a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos deteve mais de duzentos mil migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos, avançam os dados de Segurança Interna dos Estados Unidos.A viagem de Antony Blinken aos Estados Unidos ocorre num momento em que o aumento das migrações é cada vez um tema mais político nos Estados Unidos e a pressão sobre o presidente Joe Biden para a conter aumenta, especialmente tendo em conta as eleições de 2024.