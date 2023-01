Menino de dez anos caiu em buraco no Vietname. Não é ouvido há 48 horas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um menino de dez anos caiu dentro de um pilar oco de cimento no Vietname há mais de 48 horas. As equipas de resgate estão a tentar retirá-lo, mas esta segunda-feira, 2, não respondeu a qualquer chamamento. No dia 31 de dezembro, foi ouvido a pedir ajuda.





Ly Hao Nam caiu num estaleiro de obras, onde está a ser construída uma ponte. "Não consigo entender como é que caiu dentro do pilar de cimento, que só tem um diâmetro de 25 centímetros, e cerca de 35 metros" de profundidade, disse Le Hoang Bao, diretor do deapartamento de transportes da província de Dong Thap, citado pela agência Reuters.A criança procurava metal quando se deu a queda. Os socorristas estão a bombear oxigénio para dentro deste poço, e até agora os esforços para retirar o menino não resultaram."Estamos a dar o nosso melhor. Não conseguimos dizer ainda em que estado se encontra o rapaz", afirmou um socorrista à agência noticiosa AFP. As equipas tentaram levantar o pilar com gruas e escavadoras, sem sucesso. Também tentaram amaciar o solo, mas isso resultou numa inclinação do pilar.Os pais aguardam pela retirada do filho no estaleiro, indica a imprensa local.O menino recolhia restos de ferro quando se deu o acidente.Este caso é semelhante ao de Haidar , um menino afegão que caiu a um poço em fevereiro de 2022, ao de Rayan , que caiu num poço em Marrocos no mesmo mês, e de Julen , que caiu a um poço em Espanha em 2019. Todas as crianças morreram na sequência das quedas.