25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

Morreu criança presa em poço desde terça-feira no Afeganistão

As autoridades talibãs disseram hoje que morreu o rapaz de 9 anos, preso desde terça-feira, num poço seco com 25 metros de profundidade, numa vila na província de Zabul, no Afeganistão.



"Deixou-nos para sempre", publicou, na rede social Twitter, um conselheiro do Ministério do Interior afegão Anas Haqqani.

"Este é mais um dia de luto e dor para o nosso país", acrescentou.

O rapaz afegão, identificado como Haidar, caiu no fundo de um poço na aldeia de Shokhak, na província de Zabul, no sudeste do Afeganistão.





Este acidente no Afeganistão lembra o ocorrido no início de fevereiro em Marrocos, quando Rayan, de 5 anos, caiu num poço seco e foi encontrado morto, depois de cinco dias de esforços por parte das equipas de resgate.