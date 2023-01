Vietname. Menino de 10 anos que caiu num buraco declarado morto

O menino de 10 anos que, a 31 de dezembro, caiu num buraco no Vietname não sobreviveu, avança a Reuters, citando um jornal local.







As equipas de regaste trabalharam quase 100 horas para tentar libertar Ly Hao Nam de um pilar oco de cimento de 35 metros, mas sem sucesso. "As autoridades determinaram que a vítima morreu e estão a tentar recuperar o seu corpo para o funeral", afirmou o vice-presidente da província de Dong Thap, Doan Tan Buu, ao jornal online VnExpress.Depois de ter caído no buraco, onde estava a recolher ferro com amigos, Nam ainda foi ouvido a gritar e a pedir ajuda. Mas depois nunca mais foi ouvido, apesar de ter sido bombeado oxigénio para dentro do pilar que tinha 25 centímetros de diâmetro.Esta quarta-feira de manhã, o primeiro.ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, tinha apelado às equipas de socorristas e às autoridades locais que mobilizassem todos os meios e forças necesssárias, mas a morte do menina viria a ser declarada horas mais tarde.