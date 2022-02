Rayan não sobreviveu. Menino tinha cinco anos

Rayan, de cinco anos, estava preso num poço com 32 metros de profundidade há cinco dias. Não resistiu aos ferimentos.

Rayan Awram, um rapaz marroquino de cinco anos, foi retirado do poço onde se encontrava há cinco dias, mas sem vida. A retirada do corpo ocorreu às 20h34 em Portugal, mais uma hora em Marrocos. Na terça-feira, o menino caiu num poço em Ighran, uma pequena localidade na província de Chefchaouen, no norte de Marrocos. Morreu antes da chegada dos socorristas. A criança foi colocada numa ambulância onde se encontravam os pais.

O rei de Marrocos já enviou as condolências aos pais.Uma equipa médica tinha sido enviada para o local. Também um helicóptero foi colocado a postos, bem como uma ambulância.