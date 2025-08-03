Sábado – Pense por si

Médio Oriente: Netanyahu exige alimentos e assistência médica para reféns do Hamas

03 de agosto de 2025
O Hamas divulgou, no sábado, um vídeo do refém israelita Evyatar David, visto pela última vez em fevereiro, visivelmente debilitado, no vídeo estava também escrita a frase "Eles comem o que nós comemos".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu hoje à Cruz Vermelha que disponibilize alimentos e assistência médica imediata aos reféns detidos pelo grupo Hamas em Gaza.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou com o chefe da delegação da Cruz Vermelha na nossa região, Julian Larison, e solicitou o fornecimento de alimentos aos nossos reféns e a prestação de assistência médica imediata", anunciou, em comunicado, o Governo.

O grupo extremista Hamas divulgou, no sábado, um vídeo do refém israelita Evyatar David, visto pela última vez em fevereiro, visivelmente debilitado.

No vídeo, apresentado com a frase "Eles comem o que nós comemos", aparecem imagens de crianças subnutridas em Gaza, alternadas com as de David, que se encontra fechado no que aparenta ser um túnel, e do primeiro-ministro de Israel.

"O Governo de ocupação decidiu matá-los à fome", escreveu a brigada Al Qassam, braço armado do Hamas, na rede social Telegram, onde divulgou o vídeo.

As últimas imagens de Evyatar David tinham sido divulgadas no final de fevereiro.

Na quinta-feira, a Jihad Islâmica Palestiniana partilhou um vídeo onde aparece refém Rom Braslavski em lágrimas, exigindo que Israel permita a entrada de alimentos.

Evyatar David e Rom Braslavski, ambos de 24 anos, foram raptados num festival de música, no ataque do Hamas 07 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

