Tensões voltam a aumentar e foram registados novos confrontos na Síria

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou que um membro das forças de segurança e um membro das forças drusas foram mortos durante os confrontos e outros nove ficaram feridos na parte ocidental da província de Sweida.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

Novos surtos de violência foram vividos na Síria durante a madrugada de domingo pondo em causa umfrágil cessar-fogorecentemente alcançado e a capacidade de o governo de transição se afirmar.



AP Photo/Omar Sanadiki

No norte, combatentes ligados ao governo enfrentaram forças lideradas pelos curdos que controlam grande parte da região enquanto em Sweida, no sul, os apoiantes do governo entraram em confrontos com grupos armados drusos.

Os confrontos ocorreram num momento em que as autoridades sírias tentam manter um cessar-fogo na província de Sweida desde o mês passado, altura em que entraram em confrontos com as fações drusas da região, e a implementar um acordo com as Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos e lideradas pelos cursos, no nordeste do país.

O governo sírio encontra-se sob o comando do presidente interino Ahmad al-Sharaa e tem litado para consolidar o seu controlo sobre o país desde que conseguiram derrubar o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro, acabando com quatro décadas de governo autocrático da família Assad. Desde então opositores políticos e minorias étnicas e religiosas têm questionado se Ahmad al-Sharaa vai ser capaz de implementar um regime democrático no país, especialmente devido ao seu passado enquanto combatente do Estado Islâmico e à sua cooperação com os combatentes que o apoiam.

A televisão estatal avançou que os confrontos entre as forças do governo e milícias drusas no sábado e na madrugada de domingo levaram à morte de pelo menos um membro das forças de segurança sírias e citou um alto-funcionário de Segurança referindo que o cessar-fogo foi quebrado, no entanto o Ministério da Defesa ainda não emitiu nenhuma declaração formal.

Já o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, afirmou que além do membro das forças de segurança que for morto, os confrontos levaram à morte de um membro das forças drusas e outros nove ficaram feridos na parte ocidental da província de Sweida.